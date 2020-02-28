الأرصاد: طقس مستقر اليوم باستثناء هذه المناطق

2020-02-28

متابعات الخليج 365 - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون طقس اليوم مستقرًا على معظم مناطق المملكة، باستثناء شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية، حيث ستكون سمائهما غائمة جزئيًا.

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وأوضحت الهيئة في تقريرها الصادر عن حالة الطقس اليوم، أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وذلك على الجزء الشمالي والأوسط، بينما ستكون غربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وأضافت أن ارتفاع الموج في البحر الأحمر سيتراوح من متر إلى مترين، وسيكون البحر متوسط الموج.

أما حركة الرياح السطحية على الخليج العربي فستكون شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة خلال ساعات الصباح، وتتحول في المساءً إلى شمالية شرقية، بينما يكون ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

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