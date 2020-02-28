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مشروع البحر الأحمر ينتهي من تطوير أضخم مشتل زراعي بالمنطقة
بمقر إداري وخزانات مياه ومحطات ري وغرفة كهرباء
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
أكد مشروع البحر الأحمر أنه سيتم اكتمال تطوير المشتل الخاص بالمشروع مع نهاية فبراير الجاري، حيث سيتم توفير ١٥ مليون شتلة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأوضح المشروع، أنه تم الانتهاء من المقر الإداري وبناء ٦ خزانات مياه بسعة ١٨ ألف متر مربع لكل خزان، والانتهاء من محطة الري وغرفة الكهرباء.
وأضاف أن المشتل يُعتبر بعد تطويره من أكبر المشاتل بالمنطقة حيث يبلغ مساحته ١٠٠ هكتار، ويوجد به أربع محميات زراعية توفر حماية من أشعة الشمس بنسبة ٤٠-٧٠٪.
كما تم الانتهاء من عملية الري بالمحميات والمناطق المفتوحة عبر ٣٠ مضخة.
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