الرئيس الجزائري يصل المدينة المنورة ويزور المسجد النبوي

وصل الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والوفد المرافق له إلى المدينة المنورة اليوم.

وزار «تبون» المسجد النبوي، وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وصاحبَيْه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومندوب من المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة.

فيما كان في استقبال الرئيس الجزائري لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة؛ الأمير سعود بن خالد الفيصل نائب أمير منطقة المدينة المنورة، والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

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