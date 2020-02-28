السعودية اليوم / نيجيريا تعلن أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في البلاد



أبوجا 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في نيجيريا اليوم الجمعة عن أول حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا القاتل في البلاد.

وذكرت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر "أن الحالة، التي تم التأكد من اصابتها يوم 27 فبراير، تعتبر أول حالة يتم الابلاغ عنها في نيجيريا"، وفقا لوكالة انباء بلومبرج.

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