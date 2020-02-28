السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة



الرياض 04 رجب 1441 هـ الموافق 28 فبراير 2020 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - طقسًا مستقراً على معظم مناطق المملكة. في حين تكون السماء غائمة جزئياً على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وغربية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، و ارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تتحول مساءً الى شمالية شرقية، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج .

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06:22ت م

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.