“الصناعة”: تغريم المصانع المخالفة لمعايير الجودة بدءًا من ‏‏2021‏

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أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة الزامل، بدء تطبيق نظام الغرامات بحق المصانع المخالفة لمعايير الجودة ابتداء من العام المقبل 2021.
وشدد الزامل، وفقًا لـ”الاقتصادية”، على ضرورة تصحيح أوضاع المصانع الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر كالورش، خلال العام الجاري.
وأوضح الزامل على هامش المؤتمر الوطني السابع للجودة ، أنه ستكون هناك رقابة مشددة على تطبيق معايير الجودة للارتقاء بأداء المصانع، بالتعاون مع هيئة المواصفات ووزارة الشؤون القروية والبلدية.
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