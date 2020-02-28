“الصناعة”: تغريم المصانع المخالفة لمعايير الجودة بدءًا من ‏‏2021‏

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أكد نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية، المهندس أسامة ‏الزامل، بدء تطبيق نظام الغرامات بحق المصانع المخالفة ‏لمعايير الجودة ابتداء من العام المقبل 2021.‏

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وشدد الزامل، وفقًا لـ”الاقتصادية”، على ضرورة تصحيح أوضاع ‏المصانع الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر كالورش، خلال ‏العام الجاري‎.

وأوضح الزامل على هامش المؤتمر الوطني السابع للجودة ، أنه ‏ستكون هناك رقابة مشددة على تطبيق معايير الجودة للارتقاء ‏بأداء المصانع، بالتعاون مع هيئة المواصفات ووزارة الشؤون ‏القروية والبلدية.‏

