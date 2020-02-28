سوق الأسهم يغلق منخفضًا 82.78 نقطة

︎ : . أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية أمس منخفضًا 82.78 نقطة ليقفل عند مستوى 7628.34 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 179 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 192 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 32 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 157 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الإنماء طوكيو مارين, دلة الصحية, الواحة, ميدغلف للتأمين, وسدافكو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات متلايف إيه أي جي العربي, أسمنت ام القرى, جبل عمر, الوطنية للتعليم, اتحاد الخليج فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 7.74% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الإنماء، دار الأركان, سيرا, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية, الراجحي, الإنماء, سابك، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 80.92 نقطة ليقفل عند مستوى 7546.71 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 7.3 ملايين ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 153 ألف سهم تقاسمتها 573 صفقة.





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