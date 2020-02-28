إنهاء قضية فساد مالي تورط فيها ” تعليم محايل عسير “

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شكلت وزارة التعليم، فريقا للتحقيق في فساد إداري ومالي في إدارة تعليم محايل عسير.

وكانت إدارة تعليم محايل عسير، كلفت موظفًا بمنصب قيادي، رغم تورطه في قضايا فساد وصدور عقوبات نظامية عليه بما يخالف النظام.

وتجاهلت الإدارة توجيهًا مباشرًا بعزل الموظف من منصبه ومحاسبة المتسبب في ترقيته.

يذكر أنه ثبت تورط الموظف، في فساد مالي عندما كان يشغل منصبًا إداريًا سابقًا، حيث ثبت عليه صرف رواتب غير مستحقة، وتم الحكم عليه بحسم 15 يومًا من راتبه، إضافة إلى العمل على إعادة جميع المبالغ المصروفة.

