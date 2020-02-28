الصحة العالمية تُشيد بإجراءات السعودية لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد

أشادت منظمة الصحة العالمية ممثلة بمكتبها الإقليمي لشرق المتوسط بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية للتصدي لفيروس كورونا الجديد ( 19 COVID) ومنع انتشاره . وأكد المكتب أن الإجراءات ستمُكّن حكومة المملكة من تطبيق إجراءات مستدامة للوقاية من المرض ومكافحته وحماية الحشود في أثناء هذا الموسم المهم. اقرأ ايضا «الصحة العالمية» تُصحح مفاهيم مغلوطة عن طرق الوقاية من «كورونا»

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