السعودية اليوم / الرئيس الرواندي يجري ثاني تعديل وزاري في ظرف أربعة أشهر



كيغالي 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أجرى الرئيس الرواندي بول كاغامي تعديلا وزاريًا هو الثاني من نوعه في ظرف أربعة أشهر، والذي بات ضروريًا على إثر استقالة ثلاثة أعضاء بالحكومة بداية شهر فبراير الجاري.

وأعلنت الرئاسة الرواندية اليوم، أنه جرى تعيين إثنا عشر عضوًا جديدًا بالحكومة خمسة وزراء وسبعة وزراء دولة، بقطاعات وزارية أساسية، بما في ذلك التعليم والصحة.

وكان الرئيس بول غاكامي أجرى في نوفمبر الماضي تعديلاً وزاريًا آخر بتعيين ستة أعضاء جدد بالحكومة.

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