السعودية اليوم / السفير المعلمي يقدم واجب العزاء في وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك



نيويورك 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

قدم معالي مندوب المملكة العربية

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسرة الفقيد الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.

// انتهى //

00:18ت م

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نيويورك 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واسقدم معالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، مساء اليوم، تعازي وفد المملكة للمندوب الدائم لجمهورية مصر العربية الشقيقة السفير محمد فتحي إدريس، في وفاة فخامة الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية الأسبق، وذلك في مقر الوفد الدائم لجمهورية مصر العربية في نيويورك.وأعرب معاليه عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق ولأسرة الفقيد الراحل، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه.// انتهى //00:18ت م0300

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