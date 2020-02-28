شكرا لقرائتكم خبر عن استعراض تطبيق «رصد» لتحديد مظاهر التشوه البصري بوسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

استعرض أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، أمس، مبادرة تطبيق (رصد) لمعالجة التشوه البصري، والتي قدمتها بلدية وسط الدمام، وذلك بحضور رئيس البلدية م. عبدالله الشمري، والمشرف العام على تقنية المعلومات نائل الحقيل، ونوره السهيمي، التي تهدف إلى تسهيل عمل الفرق الميدانية والمواطنين في رصد وتوثيق عناصر التشوه البصري عبر تطبيق (رصد)، والذي يهدف إلى تحديد عناصر التشوه وتحديد نوعها والتقاط الصور والإحداثيات لمكان التشوه عبر تقنية الخرائط التفاعلية GIS وتحويلها إلى الجهات المختصة بالأمانة ليتم معالجتها ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري عن طريق التطبيق.

وأعرب أمين الشرقية خلال استعراضه التطبيق عن سعادته بهذه المبادرة، والتي تم تسخير تقنيات المعلومات بها لرصد أي مظاهر للتشوه البصري، مثمنا الجهود التي قامت بها بلدية وسط الدمام في إطلاق هذه المبادرة، والتي سوف تعمم على كافة البلديات بالمنطقة بعد نجاحها وتقييمها، مؤكدا أن الأمانة دائما وأبدا تسعى لتوفير الحلول الذكية للخدمات الرقابية والتفتيشية ورصد أي مظاهر للتلوث لمعالجتها، مقدما شكره لنورة السهيمي والتي قامت بتصميم التطبيق، مشيرا إلى أن الأمانة تفخر بكل هذه الإنجازات والأعمال التي يبادر منسوبو الأمانة بها من أجل تطوير العمل البلدي وفق التقنيات الحديثة.

بدورها، قدمت السهيمي فكرة كاملة عن التطبيق، والذي يمكن لجميع المواطنين تحميله على الأجهزة الذكية، مشيرة إلى أن التطبيق مر على عدة مراحل منها: تطوير وتنفيذ آلية عمل متابعة مراحل تسجيل ومعالجة عنصر التشوه البصري، وكذلك تطوير وتنفيذ عملية مسح نطاق البلديات والأحياء والخرائط على الخريطة التفاعلية الخاصة بالأمانة، بالإضافة إلى تطوير عملية فرز الأحياء والشوارع على شكل مناطق ومسارات وتوزيعها على شكل مهام لمراقبي البلديات، كذلك مرحلة تدقيق الجودة لعناصر التشوه البصري والمعالجة وربط النظام بحساسات التي تبين تغير وزن الشاحنات المخصصة لتفريغ مخلفات البناء وربط التغيير بالنظام ليتم عملية رصد الشاحنات المتسببة في التشوه البصري ومخالفتها، إلى جانب الاعتماد على خدمة GIS في تقسيم جميع الأحياء والشوارع إلى مناطق عمل محددة، وتحديد مسار موقع المراقبين بالاعتماد على الإحداثيات بشكل آلي، بالإضافة إلى توزيع وتحديد المسارات على الخرائط لتوزيع المهام على مراقبي البلديات بعد رصدها من قبل المواطنين والمقيمين وإرسالها عبر التطبيق «رصد».