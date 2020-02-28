شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي سعودي يعاين مصابي «كورونا» بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل
وجاء ذلك، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحّة البحرينية تسجيل نحو 26 حالة مصابة بفيروس كورونا، من بينها 6 إصابات لسعوديين، وتطبيق إجراءات العزل الاحترازيّة من أجل علاجهم، في حين بدأت إجراءات العزل لجميع المصابين، الذين كانوا قادمين جوًا من إيران، والبعض منهم عبر طائرات قادمة من دبي.
وفي سياق متّصل، أكد نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بالكويت د.حسن الأنصاري لـ«اليوم» أن المواطن السعودي المصاب في الكويت، كان قادمًا من إيران، وأن حالته مستقرّة، مشيرًا إلى عدم تلقي السفارة أي إخطار بإصابة أخرى حتى الآن. وذكر المسؤول الإعلامي بسفارة المملكة في الكويت محمد بن طوالة لـ«اليوم» أن عدد المصابين السعوديين بفيروس كورونا في الكويت، شخص واحد فقط حتى الآن، وحالته جيّدة، ويخضع لإجراءات العزل في الحجر الطبّي، ويتخذ بحقّه جميع الإجراءات اللازمة، موضحًا أنه مقيم في الكويت ومتزوّج بمواطنة كويتية.
وأفاد ابن طوالة بأنه تم التواصل مع المصاب عبر التواصل المرئي، خاصةً أن زيارته عن طريق أي أشخاص آخرين، ومن بينهم ذووه، أمرٌ ممنوع؛ حفاظًا على صحتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق طبي سعودي يعاين مصابي «كورونا» بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.