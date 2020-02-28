شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي سعودي يعاين مصابي «كورونا» بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الإعلامي لسفارة خادم الحرمين الشريفين بالبحرين عبدالهادي النفيعي لـ«اليوم»، أن السفارة تتابع مستجدات الحالات المصابة بفيروس «كورونا»، كاشفًا عن قدوم فريق طبي من المملكة؛ للكشف ومتابعة المصابين الـ6، على أن تستمر الإجراءات الاحترازية، وبالتالي يستمر الحجر الصحي، لحين اتضاح الصورة أكثر.

وجاء ذلك، في الوقت الذي أعلنت وزارة الصحّة البحرينية تسجيل نحو 26 حالة مصابة بفيروس كورونا، من بينها 6 إصابات لسعوديين، وتطبيق إجراءات العزل الاحترازيّة من أجل علاجهم، في حين بدأت إجراءات العزل لجميع المصابين، الذين كانوا قادمين جوًا من إيران، والبعض منهم عبر طائرات قادمة من دبي.

وفي سياق متّصل، أكد نائب سفير خادم الحرمين الشريفين بالكويت د.حسن الأنصاري لـ«اليوم» أن المواطن السعودي المصاب في الكويت، كان قادمًا من إيران، وأن حالته مستقرّة، مشيرًا إلى عدم تلقي السفارة أي إخطار بإصابة أخرى حتى الآن. وذكر المسؤول الإعلامي بسفارة المملكة في الكويت محمد بن طوالة لـ«اليوم» أن عدد المصابين السعوديين بفيروس كورونا في الكويت، شخص واحد فقط حتى الآن، وحالته جيّدة، ويخضع لإجراءات العزل في الحجر الطبّي، ويتخذ بحقّه جميع الإجراءات اللازمة، موضحًا أنه مقيم في الكويت ومتزوّج بمواطنة كويتية.

وأفاد ابن طوالة بأنه تم التواصل مع المصاب عبر التواصل المرئي، خاصةً أن زيارته عن طريق أي أشخاص آخرين، ومن بينهم ذووه، أمرٌ ممنوع؛ حفاظًا على صحتهم.