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بلدي بقيق يناقش المشاريع المستقبلية

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ناقش المجلس البلدي بمحافظة بقيق أبرز المشاريع المستقبلية بالمحافظة، وطرح عدد من الأفكار والمقترحات؛ من أجل اعتمادها وتنفيذها بالمحافظة.

جاء ذلك خلال عقد المجلس جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل عايد، بحضور أعضاء المجلس ومساعد رئيس بلدية محافظة بقيق م.حمد النهدي. وقال رئيس المجلس البلدي بالمحافظة: إن الاجتماع الذي عقد هو الاجتماع الشهري الاعتيادي، بحضور أعضاء المجلس وعدد من منسوبي البلدية بمحافظة بقيق.

وأضاف آل عايد: طرح عدد من الأعضاء -خلال الاجتماع- بعض المقترحات التي يسعى المجلس إلى اعتمادها وتنفيذها من البلدية.

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