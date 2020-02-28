شكرا لقرائتكم خبر عن بلدي بقيق يناقش المشاريع المستقبلية والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال عقد المجلس جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل عايد، بحضور أعضاء المجلس ومساعد رئيس بلدية محافظة بقيق م.حمد النهدي. وقال رئيس المجلس البلدي بالمحافظة: إن الاجتماع الذي عقد هو الاجتماع الشهري الاعتيادي، بحضور أعضاء المجلس وعدد من منسوبي البلدية بمحافظة بقيق.
وأضاف آل عايد: طرح عدد من الأعضاء -خلال الاجتماع- بعض المقترحات التي يسعى المجلس إلى اعتمادها وتنفيذها من البلدية.
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