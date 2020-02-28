شكرا لقرائتكم خبر عن تحويل القادمين من الدول الموبوءة لمراكز الوقاية والان نبدء بالتفاصيل

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن قرار تعليق الدخول والخروج بالهوية الوطنية إلى المملكة العربية السعودية، يأتي للتحقق من سلامة الجميع.

» تحقق ووقاية

وقال المتحدث الرسمي لجوازات المملكة النقيب ناصر العتيبي: إن قرار تعليق السفر عبر الهوية الوطنية، يأتي من أجل التحقق من سلامة المواطنين القادمين من خارج المملكة، عبر مطارات الدول المجاورة.

وأوضح العتيبي أنه في حال التأكد من قدوم حامل الجواز، من إحدى الدول الموبوءة بفيروس كورونا، كجمهورية الصين الشعبية، يتم تحويله مباشرة إلى مركز الوقاية؛ لإجراء الفحوصات، والتأكد من سلامته من أي أعراض للمرض.

» إجراءات وأنظمة

وأكد أنه بشأن العائدين من إيران، أو أي دولة تعتبر من الدول الممنوعة من سفر المواطنين السعوديين إليها، يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في مخالفة أحكام وأنظمة السفر، وهي مطبقة قبل انتشار الفيروس، ويتم تحديد الغرامة، أو غير ذلك، من قبل لجنة مختصة وفق الأنظمة والأحكام.

» أختام وملصقات

وبين النقيب العتيبي أنه يظهر لدى الجوازات، في حال سفر أي مواطن لأي دولة من الدول الممنوع السفر إليها، وحتى وإن كانت بطريقة غير مباشرة، من السعودية، عبر دول أخرى، وذلك من خلال الأختام وملصقات التأشيرات في جواز السفر.

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» تعليق التأشيرات

وبشأن البيان الذي تم إصداره، بين أنه تم تعليق تنقل المواطنين بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر الهوية الوطنية، بالإضافة إلى تعليق إصدار تأشيرات العمرة، وزيارة المسجد النبوي، وكذلك تأشيرات السياحة، خاصة من الدول التي سجلت حالات فيروس كورونا، وإن كانت حالة واحدة.

» جسر الملك فهد

وطالبت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، الراغبين في السفر، باستخدام جوازات السفر الخاصة بهم، وذلك وفق التعليمات الصادرة من إدارة الجوازات.

» حالات الاستثناء

وأعلنت وزارة الخارجية، تعليق استخدام المواطنين السعوديين، ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة، ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج، في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًا، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

» إجراءات احترازية

وعلمت ”الخليج 365” أن هذا الإجراء، يأتي للكشف عن الأختام التي تحتويها جوازات السفر؛ لبيان ما إذا كان حاملها زار إحدى الدول الموبوءة، من عدمه، وذلك ضمن إجراءات احترازية اتخذتها السعودية؛ لمنع وصول فيروس كورونا إلى المملكة.