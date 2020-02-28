شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تهدي مصر قطعة من كسوة الكعبة والان نبدء بالتفاصيل
وجرت مراسم التسليم خلال زيارة السفير أسامة نقلي مقرّ المتحف واستقباله من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.
وهنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وشعب مصر على إنشاء هذا المتحف في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه صرح من صروح الثقافة والفنون والموروث الحضاري والتاريخي لمصر.
وأعرب السفير نقلي في كلمة له عن شكره لوزارة السياحة والآثار على دعوتها المملكة للإسهام والمشاركة في هذا الصرح التاريخي الكبير.
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