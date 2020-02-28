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المملكة تهدي مصر قطعة من كسوة الكعبة

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سلّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم بالجامعة العربية أسامة بن أحمد نقلي مساء أمس، قطعة من كسوة الكعبة المشرفة إهداءً من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لمتحف الآثار بمدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة.

وجرت مراسم التسليم خلال زيارة السفير أسامة نقلي مقرّ المتحف واستقباله من قبل وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

وهنأ سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية وحكومة وشعب مصر على إنشاء هذا المتحف في مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية، مؤكدًا أنه صرح من صروح الثقافة والفنون والموروث الحضاري والتاريخي لمصر.

وأعرب السفير نقلي في كلمة له عن شكره لوزارة السياحة والآثار على دعوتها المملكة للإسهام والمشاركة في هذا الصرح التاريخي الكبير.

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