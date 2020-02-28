شكرا لقرائتكم خبر عن مفتيان لبنانيان: يؤكد حرص المملكة على سلامة المسلمين والان نبدء بالتفاصيل

شدد عدد من رجال الدين في لبنان على «صواب» قرار قرار المملكة بإيقاف تأشيرات العمرة، نظراً لانتشار فيروس «كورونا»، موضحين حرصها على صحة المسلمين ومصلحتهم في أرض المملكة وخارجها.

وأكد مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار، في تصريح لـ«اليوم»، أنه «ليس مستغرباً أن تلجأ المملكة العربية السعودية وهي تتشرف بالقيام بأنبل الأعمال والخدمات في خدمة الحرمين الشريفين أن تقوم بإصدار القرار لتحديد أو منع العمرة في هذه الفترة، أي أن تعلن عن توقف إعطاء التأشيرات لتأدية مناسك العمرة والتي هي من حيث الأصل سنة من سنن النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك للحدث المخيف والمرعب الذي انتشر في العالم والذي يسمى فيروس كورونا»، موضحاً أن القرار حكيم وشرعي، ويستند إلى أدلة شرعية، فأماكن الازدحام والاجتماع التي لا يتمكن الإنسان أن يتحكم بالحركة أو التصرف فيها علينا أن نمنع الناس من الاجتماع والتعامل مع بعضهم البعض.

بدوره، قال مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان: إنه من حق المملكة التي حرصت وقامت بواجباتها في كل المواسم الدينية وخصوصاً في مكة والمدينة المنورة، أن تأخذ كل الاحتياط لمصلحة المسلمين والزائرين والآتين لزيارة هذه الأماكن المقدسة في مكة والمدينة المنورة، خصوصاً أن المسلمين يحرصون على القيام بعمرتهم في أيام رجب المبارك، مجدداً التأكيد على أن «السعودية حريصة على صحة المسلمين ومصلحتهم في أرضها الطاهرة».