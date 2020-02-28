مسؤولون مصريون: التعليق المؤقت لتأشيرات العمرة «قرار صائب»

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الإفتاء: يتفق مع أحكام الشريعة للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين

وزير الأوقاف: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

البرلمان: نثق في حرص المملكة على حماية ضيوف الرحمن

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ثمن مسؤولون مصريون قرار المملكة بالتعليق المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة الحرم النبوي الشريف لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

إشادة كبرى

وقالت دار الإفتاء المصرية إن القرار يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية للحفاظ على أرواح وسلامة المعتمرين وضيوف الرحمن، وأشادت في بيان أصدرته أمس الخميس بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في خدمة ضيوف الرحمن الذين يفدون إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج والعمرة، مشيرة إلى أن سلطات المملكة لا تدخر جهدًا في توفير كافة سبل الراحة وتذليل الصعاب التي تواجه ضيوف الرحمن.

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وقالت الدار: «نؤيد وندعم بكل قوة مواقف المملكة وحرصها الشديد على أمن واستقرار المشاعر الدينية وكل ما تتخذه من إجراءات لضمان تحقيق ذلك، وسعيها الدءوب للحفاظ على أرواح المعتمرين وضيوف الرحمن».

كبح كورونا

من جهته، قال وزير الأوقاف المصري د. محمد جمعة إن القرار يندرج تحت قاعدة «درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة».

وأوضح أن القرار له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، في ضوء بيان الخارجية السعودية، الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس «كورونا»، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر، ولاسيما أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية.

حكمة سعودية

وأشاد عضو لجنة الشؤون الدينية بالبرلمان المصري عمر حمروش بجهود القيادة السعودية في التصدي لأي خطر يهدد المعتمرين وزوار بيت الله ومسجد الرسول الكريم. معربا عن ثقته في قدرة المملكة على تحجيم الفيروس للحد من انتشاره واستئناف العمرة خلال فترة قصيرة.

بدروها، ترى عضو البرلمان وأستاذ العقيدة بجامعة الأزهر د. آمنة نصير أن القرار يؤكد الحرص المستمر من المسؤولين السعوديين على منع أي ضرر يصيب المعتمرين وزوار بيت الله الحرام ومسجد رسول الله، مشددة على أن المملكة تبذل جهدا كبيرا في تقديم خدمات مميزة في موسم العمرة والحج، وما طرأ في العالم بانتشار «كورونا» يعد خطرا، والاختلاط يؤدي إلى انتقاله، خصوصا في التجمعات الكبيرة، لذا سارعت المملكة بقرار التعليق المؤقت لتأشيرة العمرةوالذي قد يستغرق فترة قصيرة لدراسة الموقف جيدا في المملكة قبل استئناف عودة أداء مناسك العمرة.