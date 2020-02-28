شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحج والعمرة: سينجلي الأمر مع المعالجات الاستباقية والان نبدء بالتفاصيل

أكد رئيس اللجنة الوطنية للحج والعمرة مروان شعبان، أن الأمر سينجلي قريبا، مع المعالجات الاستباقية التي تقوم بها كافة الأجهزة المعنية للحد من خطورة فيروس كورونا الجديد.

وقال إن المملكة اكتسبت خبرات كبيرة في السابق لمواجهة مثل هذه الأوضاع، واستطاعت الجهات المختصة التعامل بروية مع ما يقتضيه الحال بالحج والعمرة في أوقات سابقة وفقا للضرورة، وإن المعالجة الاستباقية لكافة الأجهزة المعنية بالحد من الوباء هي إجراءات في محلها الصحيح.

وَتابع: إن إعلان وزارة الحج واضح، وهو تعليق العمرة والحجوزات حتى وقت آخر، معربا عن توقعاته بوجود آليات لحل قضية الحجوزات الراهنة، وسيجري العمل عليها بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة وشركات العمرة والمكاتب السياحية والمعتمرين.

ولم يخف شعبان احتمالية الخسائر التي يمكن أن تلحق القطاع بالكامل من شركات عمرة وإعاشة وتموين وخطوط طيران وفنادق، مشيرا إلى أنه سيجري التعامل معها وفق المعطيات الراهنة والممكنة، لكنه عاد للتأكيد إلى أن تعليق عمليات العمرة هو تعليق مؤقت لا نهائي، لمنع وصول الفيروس الفتاك كورونا الجديد إلى المملكة.

وشدد على أن حركة المعتمرين ستستأنف بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الكاملة المتعلقة بالفحص والتعامل مع الأمر. وقال: أتوقع أن يكون هذا الاستئناف في وقت قريب جدا، وحسب خبرتي فإنه رغم تفشي أوبئة في سنوات سابقة كإنفلونزا الخنازير والطيور، إلا أن المملكة استخدمت خبراتها المتراكمة في التعاطي مع هذه الظروف، بل اتخذت كافة التدابير اللازمة دون تعليق للحج.