شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يبحث مع الرئيس الجزائري العلاقات الراسخة بين البلدين والان نبدء بالتفاصيل

استعرض خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، في جلسة مباحثات رسمية مع رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، أمس، العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى بحث مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

حضر المباحثات، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - الوزير المرافق -، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير المالية محمد الجدعان، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز العميريني. كما حضرها من الجانب الجزائري، وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم، وسفير الجزائر لدى المملكة أحمد عبدالصدوق.

وكان خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، قد استقبل الرئيس عبدالمجيد تبون، أمس، وأجريت له مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين. بعد ذلك صافح الرئيس الجزائري مستقبليه، صاحب السمو الملكي الأمير د. منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية.

كما صافح خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - الوفد الرسمي المرافق للرئيس الجزائري. عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين، الرئيس عبدالمجيد تبون إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - مأدبة غداء تكريما للرئيس الجزائري. وعقب المباحثات غادر الرئيس عبدالمجيد تبون الرياض متوجها إلى المدينة المنورة. وكان على رأس مودعيه بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية - الوزير المرافق-.