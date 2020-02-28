شكرا لقرائتكم خبر عن أمر ملكي بترقية وتعيين عدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - أمرا ملكيا بترقية وتعيين خمسة قضاة بديوان المظالم على مختلف الدرجات القضائية. وأوضح رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ د. خالد اليوسف أن الأمر الملكي تضمن ترقية قاضٍ من درجة «قاضي/‏أ» إلى درجة «وكيل محكمة/‏ب»، وترقية قاضيين من درجة «قاضي/‏ب» إلى «قاضي/‏أ»، وتعيين قاضيين على درجة «ملازم قضائي». كما أصدر خادم الحرمين - حفظه الله - أمرا ملكيا بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة على مرتبة (مدعي استئناف) على سلك أعضاء النيابة العامة.

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