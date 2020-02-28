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الملك يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز

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أدّى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، عقب صلاة العصر، أمس، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض، صلاة الميت على صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله -رعاه الله- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وشارك صاحب السمو الملكي ولي العهد، أصحاب السمو الملكي الأمراء إخوان وابني الفقيد، في مواراة الجثمان الثرى.

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