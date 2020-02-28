شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل
ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين، كان في استقباله -رعاه الله- صاحب السمو الملكي الأمير عبدالإله بن عبدالعزيز آل سعود المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وشارك صاحب السمو الملكي ولي العهد، أصحاب السمو الملكي الأمراء إخوان وابني الفقيد، في مواراة الجثمان الثرى.
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