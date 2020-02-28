شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وقائية لفحص الآتين عبر «الرقعي» والان نبدء بالتفاصيل
وتعزز صحة حفر الباطن إجراءات الرصد والمراقبة، من خلال مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي؛ لفحص القادمين عبر المنفذ بفرق طبية على مدار الساعة، وقياس علاماتهم الحيوية؛ للتأكد من سلامتهم، والتعامل مع الحالات المشتبه بها.
وتقدم الطواقم الطبية الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين القادمين عبر المنفذ؛ لتفادي العدوى بالفيروس، عن طريق توعيتهم بالطرق الصحيحة لتجنبه، فيما شددت صحة حفر الباطن الرقابة على المنفذ؛ لمنع دخول أي حالات مصابة إلى البلاد.
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