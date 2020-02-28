شكرا لقرائتكم خبر عن تدابير وقائية لفحص الآتين عبر «الرقعي» والان نبدء بالتفاصيل

شهد منفذ الرقعي الحدودي، خلال الأيام الماضية، جهودًا كبيرة لمديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن؛ لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية المشدّدة، للتصدي لفيروس «كورونا»، في أعقاب إعلان دولة الكويت اكتشاف عدد من الحالات.

وتعزز صحة حفر الباطن إجراءات الرصد والمراقبة، من خلال مركز المراقبة الصحي بمنفذ الرقعي؛ لفحص القادمين عبر المنفذ بفرق طبية على مدار الساعة، وقياس علاماتهم الحيوية؛ للتأكد من سلامتهم، والتعامل مع الحالات المشتبه بها.

وتقدم الطواقم الطبية الإرشادات والنصائح الوقائية اللازمة للمسافرين القادمين عبر المنفذ؛ لتفادي العدوى بالفيروس، عن طريق توعيتهم بالطرق الصحيحة لتجنبه، فيما شددت صحة حفر الباطن الرقابة على المنفذ؛ لمنع دخول أي حالات مصابة إلى البلاد.