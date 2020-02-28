شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاق عربي لتوحيد خطط الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل
وقدم سفير الصين لدى مصر، وممثلها لدى الجامعة العربية ليو لي جينج، في الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب برئاسة مملكة البحرين، بمقر جامعة الدول العربية، أمس، تقريرًا مفصلًا حول مستجدات هذا الوباء في الصين، وجهود بلاده للتعامل مع الفيروس، فيما قدم المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط د.أحمد المنظري، عرضًا شاملًا حول وضع الفيروس في المنطقة العربية، وكيفية التعاون العربي - الدولي للتعامل معه.
ورأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د.هاني جوخدار.
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