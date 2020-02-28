شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطبيق جميع الآليات التشخيصية بالمنافذ والان نبدء بالتفاصيل

أكد وكيل وزارة الصحة للصحة العامة د.هاني جوخدار أن المملكة العربية السعودية ، من أوائل الدول التي بدأت في الاستعداد لمجابهة فيروس «كورونا» الجديد، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالة إصابة داخل المملكة.

وقال د.جوخدار، في تصريح له، على هامش ترؤسه وفد المملكة لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية بالقاهرة: إنه تم اتخاذ جميع طرق الوقاية لمنع دخول المرض إلى المملكة، وإن الوضع داخليا مستقر، والمنافذ السعودية يجري فيها الفرز بشكل جيد، حيث تطبق جميع الآليات التشخيصية.

ونوه بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأعلنتها وزارة الخارجية بشأن العمرة، لافتا إلى إيقاف جميع تأشيرات العمرة بدون تحديد دول معينة.