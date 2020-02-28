شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تطبيق جميع الآليات التشخيصية بالمنافذ والان نبدء بالتفاصيل
وقال د.جوخدار، في تصريح له، على هامش ترؤسه وفد المملكة لأعمال الدورة الـ53 لمجلس وزراء الصحة العرب بالجامعة العربية بالقاهرة: إنه تم اتخاذ جميع طرق الوقاية لمنع دخول المرض إلى المملكة، وإن الوضع داخليا مستقر، والمنافذ السعودية يجري فيها الفرز بشكل جيد، حيث تطبق جميع الآليات التشخيصية.
ونوه بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، وأعلنتها وزارة الخارجية بشأن العمرة، لافتا إلى إيقاف جميع تأشيرات العمرة بدون تحديد دول معينة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: تطبيق جميع الآليات التشخيصية بالمنافذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.