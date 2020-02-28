شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة كويتيين بمنفذ الخفجي والان نبدء بالتفاصيل

أعاد منفذ الخفجي، أمس، عددًا من المسافرين الكويتيين، الذين أرادوا الدخول للمملكة بالبطاقة المدنية، وذلك بعد تطبيق قرار تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لبطاقة الهوية الوطنية، للتنقل من وإلى المملكة، مؤقتًا، وذلك في إطار الإجراءات لمواجهة فيروس «كورونا».

تطبيق قرار تعليق استخدام المواطنين السعوديين لبطاقة الهوية الوطنية، دفع الكثير من المسافرين إلى التوجه لمبنى جوازات المحافظة، لإصدار جوازات سفر، أو تجديدها، وهو ما تسبب في حدوث زحام في صالة الجوازات.

يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تنفيذها حاليا بمنفذ الخفجي، وبدا واضحا التزام موظفي الجمارك والجوازات بارتداء الكمامات الطبية، وقفازات الأيدي، أثناء عملهم واستقبالهم للمسافرين، وتفعيل عمل مركز المراقبة الصحية على مدار الساعة لفرز الحالات المشتبه بها، قبل نقلها للمحجر الصحي.