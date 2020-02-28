شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة كويتيين بمنفذ الخفجي والان نبدء بالتفاصيل
تطبيق قرار تعليق استخدام المواطنين السعوديين لبطاقة الهوية الوطنية، دفع الكثير من المسافرين إلى التوجه لمبنى جوازات المحافظة، لإصدار جوازات سفر، أو تجديدها، وهو ما تسبب في حدوث زحام في صالة الجوازات.
يأتي ذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي يتم العمل على تنفيذها حاليا بمنفذ الخفجي، وبدا واضحا التزام موظفي الجمارك والجوازات بارتداء الكمامات الطبية، وقفازات الأيدي، أثناء عملهم واستقبالهم للمسافرين، وتفعيل عمل مركز المراقبة الصحية على مدار الساعة لفرز الحالات المشتبه بها، قبل نقلها للمحجر الصحي.
كانت هذه تفاصيل خبر إعادة كويتيين
بمنفذ الخفجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.