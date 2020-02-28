«جسر الملك فهد» يطالب القادمين إلى السعودية بالإفصاح عن 3 أعراض صحية

طالبت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد الرابط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين؛ القادمين إلى السعودية بالإفصاح لموظف الجوازات عن 3 أعراض صحية.
وقالت المؤسسة، عبر حسابها على «تويتر»، اليوم الخميس: «للقادمين إلى السعودية عبر جسر الملك فهد لسلامتكم، نأمل الإفصاح لموظف الجوازات عند الشعور بالأعراض التالية: (سعال وعطاس، حرارة، ضيق النفس)».
وكانت المؤسسة أعلنت عن بدء تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر عبر جسر الملك فهد للسعوديين ومواطني دول مجلس التعاون.
وطالبت الراغبين في السفر، باستخدام جوازات السفر الخاصة بهم؛ وذلك وفق التعليمات الصادرة عن إدارة الجوازات.
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