«كبار العلماء» عن إجراءات السعودية تجاه «كورونا»: هدفها الحفاظ على أمن وسلامة قاصدي الحرمين

أشادت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية لحماية البيئة الصحية الآمنة للمواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار، تجاه انتشار فيروس كورونا الجديد؛ وذلك في منظومة احترازات كان منها تعليق دخول المملكة لغرض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا.

وأضافت، اليوم الخميس، في بيان لها: «إن ذلك يأتي انطلاقًا من مسؤولية المملكة التي شرفها الله -عز وجل- بخدمة الحرمين الشريفين، والعمل على كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين».

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة المملكة عن إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (COVID-19) إلى المملكة وانتشاره، تمثلت في:

1- تعليق دخول المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا.

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2- تعليق دخول المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19) فيها خطرًا، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

3- تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من المملكة وإليها. ويستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج إذا كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطنو دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حاليًّا الذين يرغبون في العودة منها إلى دولهم، إذا كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية؛ وذلك لتتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

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