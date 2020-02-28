ع السعودية اليوم / خبراء أفارقة يبحثون في أوغندا سُبل مكافحة وباء الحمى الصفراء



كامبالا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

بحث خبراء في مجال الصحة من 17 دولة إفريقية استراتيجيات القضاء على وباء الحمى الصفراء في القارة.

وأفادت وزيرة الصحة الأوغندية روث أسينج في مؤتمر صحفي اليوم، أن العديد من البلدان الإفريقية، تكافح مشكلة تفشي الحمى الصفراء، مشيرةً إلى أن الخبراء سيعملون على تبسيط تشخيص الحمى الصفراء من خلال المختبرات المرجعية، وتوحيد معايير التشخيص، والخروج بقرارات للدول الإفريقية لاحتواء تفشي الحمى الصفراء".

وتنتج الحمى الصفراء في الغالب عن نوع من البعوض موجود في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، وينتقل من شخص لآخر عن طريق البعوض.

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