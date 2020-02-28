

ساوباولو 3 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واس

نوه مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية

ووصف المركز، في بيان له، هذه الإجراءات بالحكيمة التي تصب في المصلحة العامة، والحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين، بعد انتشار هذا الفيروس في العديد من الدول.

وأكد البيان، أن المملكة كانت ولا تزال سباقة في خدمة ضيوف الرحمن، وحريصة كل الحرص على سلامتهم وراحتهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية المؤقتة تهدف إلى الإسهام في كبح جماح انتشار هذا الفيروس، سائلاً المولى عز وجل أن يقي الجميع شر الأمراض والأسقام.

// انتهى //

02:10ت م

0308



ساوباولو 3 رجب 1441هـ الموافق 27 فبراير 2020م واسنوه مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.ووصف المركز، في بيان له، هذه الإجراءات بالحكيمة التي تصب في المصلحة العامة، والحفاظ على صحة وأرواح المواطنين والمقيمين وقاصدي الحرمين الشريفين، بعد انتشار هذا الفيروس في العديد من الدول.وأكد البيان، أن المملكة كانت ولا تزال سباقة في خدمة ضيوف الرحمن، وحريصة كل الحرص على سلامتهم وراحتهم، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات الاحترازية المؤقتة تهدف إلى الإسهام في كبح جماح انتشار هذا الفيروس، سائلاً المولى عز وجل أن يقي الجميع شر الأمراض والأسقام.// انتهى //02:10ت م0308

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مركز الدعوة الإسلامية لأمريكا اللاتينية: الإجراءات التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد حكيمة وتصب في المصلحة العامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.