، دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان" .. ثلاث مباريات لتحسين المراكز ،

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تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة شباب العشرين)، حيث تقام ثلاث مباريات.
ضمك - الحزم
تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
يدخل ضمك المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز الـ 16 والأخير في حين يمتلك الحزم 22 نقطة في المركز الثاني عشر.
العدالة - الفيصلي
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
يدخل العدالة المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير في حين يحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 28 نقطة.
الفيحاء - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت الرياض حيث تُقام على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يدخل الفيحاء المباراة ورصيده من النقاط 24 نقطة في المركز التاسع في حين يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 31 نقطة.دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الفيصلي الحزم الفيحاء الرائد العدالة ضمك الدوري السعودي للمحترفين
28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441 01:41 AM
عصر ومساء اليوم في جولة (شباب العشرين)
تستكمل عصر ومساء اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 20 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (جولة شباب العشرين)، حيث تقام ثلاث مباريات.
ضمك - الحزم
تُقام المباراة في تمام الساعة الرابعة وعشر دقائق بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
يدخل ضمك المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز الـ 16 والأخير في حين يمتلك الحزم 22 نقطة في المركز الثاني عشر.
العدالة - الفيصلي
تُقام المباراة في تمام الساعة السادسة والثلث بتوقيت الرياض على أرض ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية.
يدخل العدالة المباراة ورصيده من النقاط 14 نقطة في المركز 15 وقبل الأخير في حين يحتل الفيصلي المركز السابع برصيد 28 نقطة.
الفيحاء - الرائد
تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة وعشر دقائق بتوقيت الرياض حيث تُقام على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية.
يدخل الفيحاء المباراة ورصيده من النقاط 24 نقطة في المركز التاسع في حين يحتل الرائد المركز الخامس برصيد 31 نقطة.
، دوري كأس الأمير "محمد بن سلمان" .. ثلاث مباريات لتحسين المراكز ،
المصدر : الخليج 365
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