، البطل السعودي "الشهيل" يفوز على دولف زيجلر .. بروك ليسنر يحتفظ بلقب WWE ،

محمد بن مسعود - الدمام - في عرض "سوبر شو داون" الذي احتضنته العاصمة السعودية

أقامت WWE الليلة عرضها المرتقب سوبر شو داون في العاصمة السعودية الرياض وسط حضور كثيف من عشاق المصارعة الحرة بالمملكة والذي أُقيم في قاعة محمد عبده في البوليفارد بمشاركة نخبة من نجوم وأساطير WWE.

وجاءت نتائجه على النحو التالي:

البطل السعودي منصور الشهيل يتوج في سوبر شوداون

نجح النجم السعودي منصور الشهيل بالفوز على أرضه ووسط جمهوره على دولف زيجلر في سوبر شوداون.

بدأت المواجهة بهجوم عنيف من دولف زيجلر الذي حاول إنهاك قوة "الشهيل" من خلال ضربات متتالية لإنهاء المواجهة سريعًا لكن منصور أظهر قدرة كبيرة على التحمل من خلال استعادة السيطرة على الحلبة بتوجيه العديد من الضربات القوية والأداء المميز على الحلبة.

وفي اللحظات الأخيرة من المواجهة قام "الشهيل" بتنفيذ ضربة دي دي تي عنيفة ضد دولف زيجلر أدت إلى سقوطه وهو ما استغله البطل السعودي ليقوم بتثبيت دولف زيجلر ويواصل سلسلة انتصاراته المثيرة في عروض WWE بالسعودية.

جولدبيرج يخطف لقب اليونيفرسال في سوبر شوداون

خطف أسطورة المصارعة الحرة بيل جولدبيرج لقب اليونيفرسال في سوبر شوداون بتغلبه على "ذا فيند" براي وايت ليعود من جديد بطل لـ WWE.

قدم جولدبيرج مواجهة مميزة على الرغم من مدة النزال القصيرة حيث استطاع أن يسيطر على خصمه من خلال توجيهه عدة ضربات السبير العنيفة على منافسه.

منذ البداية حاول جولدبيرج أن يحسم المواجهة في الثواني الأولى من النزال ولكن براي وايت استطاع أن يفلت من تثبيت أسطورة WWE لكنه لم يستطع الصمود أمام ضربات السبير التي أنهكته.

بروك ليسنر يحتفظ بلقب WWE

حافظ بروك ليسنر على لقب WWE بعد حقق فوزًا مثيرًا على منافسه ريكوشيه بتوجيهه ضربة إف فايف قوية أسقطت ريكوشيه على الأرض ليعلن الحكم انتهاء المواجهة بفوز بروك ليسنر.

أندرتيكر يفوز بلقب بطولة طويق

حقق أندرتيكر لقب بطولة طويق بعد أن فاجئ الجميع بمشاركته في النزال بدلاً من راي ميستيريو وتغلبه على اي جاي ستايلز الذي نجح في تحقيق فوز سهل على أر تروث وكان من المفترض أن يواجه المصارع المكسيكي ري ميستريو لكنه تعرض لهجوم عنيف في الكواليس من جانب كارل أندرسون ولوك جالوز وهو ما جعله غير قادر على الخروج إلى الحلبة ومواجهة ري ميستريو.

فريق جون موريسون يتوج بلقب سماكداون للفرق

وتوج فريق جون موريسون وذا ميز بلقب سماكداون للفرق بعد أن تغلب على فريق نيوداي في عرض سوبر شو داون.

وخاض النجم ذا ميز وزميله جون موريسون مواجهة نارية ضد أبطال زوجي سماك داون فريق نيوداي حيث قدم المصارعون الأربعة أداءً مميزًا وخصوصًا من جانب أعضاء فريق نيوداي النجمين كوفي كينجستون وبيج إي لكنهم لم يتمكنوا من حسم المواجهة بسبب ضربة تحت الحزام باستخدام كرسي حديدي من موريسون للنجم كوفي كينجستون لم يرها الحكم لتكون المهمة بعد ذلك سهلة جدًا للنجم ذا ميز الذي قام بتثبيت كوفي كينجستون ليعلن الحكم فوز فريق موريسون وميز بالمواجهة.

سيث رولينز وميرفي يحافظان على لقب راو للتاج تيم

وحافظ سيث رولينز وميرفي على لقب راو للتاج تيم بعدما تغلبا على ذا ستريت بروفيتس.

رومان رينز يحسم نزاله مع كينج كوربن

تمكن رومان رينز من حسم نزاله مع كينج كوربن في سوبر شوداون بالفوز عليه في النزال الذي أُقيم داخل القفص الحديدي.

حيث وجه رومان رينز لكمة قوية في وجه كينج كوربن أسقطته أرضًا في نزال قوي للغاية آثار حماس الجماهير الموجودة حول الحلبة.

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سوبر شو داون الرياض