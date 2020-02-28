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شيخ الأزهر ومفتي مصر يعزيان خادم الحرمين في وفاة الأمير طلال بن سعود

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أعرب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عن خالص العزاء والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز.

وسأل الأزهر -في بيان- المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما عبر فضيلة مفتي مصر الدكتور شوقي علام، في بيان لدار الإفتاء المصرية عن عزائه ومواساته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وفاة الأمير طلال بن سعود، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته.

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