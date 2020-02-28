الأردن: قرار السعودية تعليقَ العمرة مؤقتًا جاء لضمان سلامة الجميع

أبَّدت الحكومة الأردنية، اليوم الخميس، تفهُّمها قرارَ المملكة العربية السعودية تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، في إطار استكمال الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري، أن هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع.

وأوضح أن المعتمرين الأردنيين تأثروا بالقرار ولم يتمكنوا من الذهاب للعمرة، لكن الوزارة تنتظر قرار سلطات المملكة بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عن أي مستجد في حينه.

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