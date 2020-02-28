خادم الحرمين يتلقى برقيات عزاء في وفاة الأمير طلال بن سعود

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقيات عزاء ومواساة من كل من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، والسلطان هيثم بن طارق سلطان عمان، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، سائلين المولى -تعالى- أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيات عزاء مماثلة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، والأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، والشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي العهد بدولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين، برقيات عزاء ومواساة من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، والشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، والشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، والشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، والشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، والشيخ ناصر بن راشد النعيمي نائب حاكم عجمان.

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