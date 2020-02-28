«أمانة القصيم»: إغلاق أسواق الطيور في بريدة حتى إشعار آخر

أعلنت أمانة منطقة القصيم، إغلاق أسواق الطيور بمدينة بريدة وكل محافظات المنطقة حتى إشعار آخر.
وبينت الأمانة عبر حسابها بـ«تويتر» اليوم الخميس: «تعلن أمانة منطقة القصيم عن إغلاق أسواق الطيور بمدينة بريدة وكل محافظات المنطقة حتى إشعار آخر تفاديًّا لانتشار إنفلونزا الطيور، وتأتي هذه الخطوة كإجراء احترازي بالتنسيق مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة.
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