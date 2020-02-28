طقس الجمعة.. استقرار الأجواء المناخية على معظم مناطق السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن طقس غد الجمعة، استقرار الأجواء المناخية على معظم مناطق المملكة.

وأشارت «هيئة الأرصاد» -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا على شمال المملكة والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأضافت «هيئة الأرصاد» أن البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسطة الموج.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة تتحول مساءً إلى شمالية شرقية، وارتفاع موجه من متر إلى مترين، وحالته متوسطة الموج.

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ووفق «هيئة الأرصاد»، تُسجل مكة المكرمة أعلى درجات الحرارة 34 درجة، فيما تكون أدنى درجات الحرارة من نصيب «طريف ورفحاء» بست درجات.

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