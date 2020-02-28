خلال 2019.. توظيف أكثر من 7 آلاف من مستفيدي الضمان الاجتماعي بالرياض

كشف فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، عن أن أعداد مستفيدي الضمان الذين تم توظيفهم خلال العام الماضي، بلغ أكثر من 7 آلاف مستفيد ومستفيدة من القادرين على العمل واللائقين طبيًّا.

أوضح ذلك مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الدكتور يوسف بن مسفر السيالي، الذي أشار إلى أن توفير فرص العمل والأنشطة التجارية كان عبر أقسام التمكين التي تم افتتاحها بكل مكاتب الضمان الاجتماعي والتي عملت على إعداد أدلة إجرائية للعمل وحصر الوظائف الملائمة للمستفيدين والتعرف على قدراتهم.

وأضاف أن ذلك كان بالتعاون مع أكثر من 15 جهة من القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بعد تأهيلهم وتزويدهم بالأدوات اللازمة؛ لدمجهم بسوق العمل عن طريق الحاقهم بدورات تأهيلية لتطوير مهاراتهم وتقديم البرامج التوجيهية التي وفرتها لهم الدولة ممثلةً بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتي تهدف في مجملها؛ لتحقيق شراكة استراتيجية وتعاون مثمر بين الوزارة والمنشآت لتحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعّال ومزدهر بوصفها هدفًا رئيسًا تسعى كل قطاعات الدولة لتحقيقه.

وأضاف «السيالي» أن فرص التوظيف لا تقتصر على مستفيدي الضمان أنفسهم فقط بل تمتد إلى ذويهم من أفراد العائلة لمساندة هذه الفئات اجتماعيًّا وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم وتحويلهم إلى طاقات منتجة انطلاقًا من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تهدف إلى تأصيل التنمية المجتمعية ورفع كفاءتها.

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