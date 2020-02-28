سفارة المملكة بالبحرين: المواطنون المصابون بكورونا يتلقون العناية الصحية اللازمة

تتابع سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين باهتمام الحالة الصحية للمواطنين السعوديين المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العناية الصحية اللازمة في مملكة البحرين وذلك منذ اللحظات الأولى لتلقيها نبأ إصابتهم بهذا المرض.

وتواصلت السفارة مع الجهات المختصة في مملكة البحرين للاطمئنان على حالتهم الصحية وتلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وفق التنسيق القائم بين الجهات الصحية في البلدين الشقيقين.

وتقدمت السفارة بالشكر والتقدير للجهات المختصة البحرينية على ما يتلقاه المرضى السعوديون من اهتمام وعناية، مؤكدة جميع المواطنين الموجودين في مملكة البحرين بضرورة اتباع التعليمات الصادرة من قبل وزارة الصحة بمملكة البحرين الشقيقة للوقاية من الإصابة من الفيروس.

كما تدعو المواطنين للتواصل مع السفارة على الأرقام التالية 0097317537722 – 0097333500012 في حال التعرض لأي طارئ أو للاستفسارات.

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