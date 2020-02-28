للمرة الثانية.. «صحة الرياض» تُغلق مجمعًا طبيًّا للأسنان بالخرج

أعادت المديرية العامة للشؤون الصحية بالرياض، اليوم الخميس، بالتنسيق مع محافظة وشرطة الخرج، إغلاق مجمع طبي للأسنان بلجنة مشتركة من «الصحة» و«الشرطة».

وأشارت «صحة الرياض» إلى أن المتابعة مستمرة على جميع القطاعات الصحية الخاصة، التي يتم إغلاقها تحفظيًّا؛ لضمان عدم مزاولة النشاط بدون موافقة من إدارة الالتزام بـ«صحة الرياض».

وأوضحت أن الإجراء المتبع بعد الإغلاق هو الإحالة إلى لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة لتغليظ العقوبة، مؤكدةً مواصلة جولاتها الرقابية على الممارسات المخالفة في المؤسسات الصحية الخاصة.

وذكرت «صحة الرياض» أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة، تتمثل في القصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهاء الترخيص، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص التجهيزات «الأدوية الإسعافية»، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة إسعاف أو عدم تناسبها.

وقالت «صحة الرياض» إن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس ستة أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.

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وتولي «صحة الرياض» جانب المراقبة والتفتيش أهميةً بالغةً لرفع مستوى الالتزام بالأنظمة واللوائح؛ للمحافظة على سلامة ومأمونية الخدمة المقدمة للمريض؛ وذلك بالمتابعة الدورية عن طريق لجان التفتيش في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، وتحث الجميع على الإبلاغ عن المخالفات الصحية بالاتصال على الرقم ٩٣٧.

وتأتي هذه الإجراءات تواصلًا للخطوات التطويرية والحملات المجدولة التي تقوم بها الصحة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.

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