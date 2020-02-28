السعودية اليوم / ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في اليونان إلى ثلاث حالات



أثينا 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في اليونان إلى ثلاث حالات.

وقالت وزارة الصحة اليونانية اليوم في بيان:" إنها سجلت حالتي إصابة جديدتين بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) ليرتفع عدد الإصابات إلى ثلاث حالات, موضحة أن الحالة الأولى التي شُخّصت تعود لابنة المرأة المصابة بالفيروس التي أعلن عنها أمس الأربعاء في مدينة (ثيسالونيكي) في حين سُجّلت الحالة الثانية لامرأة في العاصمة أثينا بعد عودتها أخيرا من شمال إيطاليا.

ووصفت جميع الحالات الثلاث المصابة بالفيروس بأنها "جيدة" وتخضع تحت إشراف ومراقبة متخصصين.

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