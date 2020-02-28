السعودية اليوم / تضاعف حالات الإصابة بكورونا في فرنسا خلال يوم واحد لتصل إلى 38



باريس 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

اعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفيه فيران أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا تجاوز الضعف في غضون 24 ساعة ليصل إلى 38 حالة من 18 حالة أمس الأربعاء.

وقال فيران في مؤتمر صحفي :"إن هذه الزيادة الحادة كانت بسبب تحديد ما يسمى "الأشخاص المتصلين" الذين خالطوا حالات معروفة قبل ذلك، مضيفا أن فرنسا جاهزة للتصدي للوباء".

من جانبه, أوضح أمين عام وزارة الصحة الفرنسية جيروم سالومون أن شخصين توفيا من أصل المصابين الثمانية والثلاثين و 12 شخصا تعافوا, بينما يُعالج 24 شخصا في المستشفيات بينهم اثنان في "حالة خطيرة".

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23:35ت م

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