السعودية اليوم / محافظ سراة عبيدة يتفقد مراكز " وادي الحيا وسريان " التابعة للمحافظة



ظهران الجنوب 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

تفقد محافظ سراة عبيدة محمد سعيد بن جزوا أمس،يرافقه عدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية الخدمية مركز وادي الحيا ومركز سريان، وذلك في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف المراكز والقرى التابعة للمحافظة، لمتابعة كل ما يهم المواطن والوقوف على احتياجاته.

واستمع المحافظ خلال جولته التفقدية للأهالي، واحتياجاتهم الخدمية، في حين أكد عقب ذلك أن الجولة جاءت بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على احتياجات المواطنين بمختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة، وتلمس احتياجاتهم والرفع بها لإمارة المنطقة.

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22:58ت م

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