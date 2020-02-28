السعودية اليوم / إيقاف 44 مهاجرًا ومصادرة مواد مهربة وتدمير ثلاثة مخابئ للإرهابيين بالجزائر



الجزائر 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أوقفت وحدات من حرس السواحل الجزائرية، 44 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بعدد من المدن الجزائرية.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم، أن المهاجرين تم إيقافهم بمدن سكيكدة وجانت وتلمسان، بينهم 8 مهاجرين كانوا على متن قارب تقليدي الصنع بشواطئ مدينة سكيكدة، وهم يستعدون للتوجه إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

وأضاف البيان أن وحدات من الجيش بمحافظة تمنراست، ضبطت مركبتين رباعيتي الدفع، وثلاثة مولدات كهربائية، وثلاث مطارق ضغط، وثلاثة أجهزة للكشف عن المعادن، وتسعة أكياس من خليط الحجارة وخام الذهب.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن وحدات من الجيش قبضت على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بمدينة سيدي بلعباس، فيما دمرت وحدات أخرى من الجيش ثلاثة مخابئ للارهابيين، تحتوي على مواد غذائية وأفرشة، بالإضافة إلى قنبلتين تقليديتي الصنع بعد كشفها بمدينة لرباع بمحافظة باتنة .

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22:58ت م

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