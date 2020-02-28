السعودية اليوم / هيكل يؤكد أهمية دور الإعلام في تنمية وقدرات الدول العربية



القاهرة 03 رجب 1441 هـ الموافق 27 فبراير 2020 م واس

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام المصري أسامة هيكل أهمية دور الإعلام في تنمية ودعم قدرات الدول وبخاصة الدول العربية.

وقال هيكل خلال استقباله اليوم وفدًا إعلامياً عربياً يمثل 9 دول عربية على هامش المؤتمر السنوي للإعلاميين العرب المتخصصين في الإعلام السياحي:" إن الأحداث التي مرت على المنطقة العربية أثبتت أن الإعلام الجديد أصبح يحرك شعوباً ويوجه الرأي العام، داعيًا إلى وضع أطر وحدود لا تمنع الحريات ولكن تحافظ على السلوكيات وتحترم حقوق الآخر".

//انتهى//

22:57ت م

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