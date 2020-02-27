شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق إصدار التأشيرات السياحية مؤقتًا لـ 7 دول والان نبدء بالتفاصيل

أكدت وزارة السياحة أنها وبالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة في المملكة قررت تعليق إصدار التأشيرات السياحية الإلكترونية مؤقتا للقادمين من (الصين، إيطاليا، كوريا، اليابان، ماليزيا، سنغافورة، كازاخستان)، وعند وصول القادمين من تلك الدول.

كما قررت إيقاف العمل مؤقتا بالتأشيرات السياحية المصدرة سابقا لمواطني الدول المشار لها أعلاه.

وأعلنت الوزارة استمرار العمل بإصدار التأشيرات السياحية إلكترونيا أو عند الوصول لمواطني الدول الأخرى المسموح لها سابقا، مؤكدة عدم السماح لحاملي التأشيرة السياحية بزيارة مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأوضحت وزارة السياحة أن الهدف النهائي توفير أقصى درجات الحماية للمواطنين والمقيمين والسياح الزائرين للمملكة من الدول الأخرى. وقالت إن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.