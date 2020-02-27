شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: تعليق منح تأشيرات العمرة للحفاظ على الأرواح والان نبدء بالتفاصيل
وقال في بيان له اليوم: إن قرار المملكة له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، في ضوء بيان وزارة الخارجية في المملكة الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر.
وأوضح وزير الأوقاف المصري أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية، ومن ثم كان قرار المملكة لتخفيف حدة الزحام لمنع انتشار الوباء.
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