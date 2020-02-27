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مصر: تعليق منح تأشيرات العمرة للحفاظ على الأرواح

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أكد وزير الأوقاف المصري الدكتور مختار جمعة أن قرار تعليق المملكة المؤقت لمنح تأشيرات العمرة وزيارة المسجد النبوي يندرج تحت قاعدة "درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة".

وقال في بيان له اليوم: إن قرار المملكة له ما يبرره من مشروعية الحفاظ على الأرواح ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، في ضوء بيان وزارة الخارجية في المملكة الذي أكد أن هذا الإجراء احترازي مؤقت يهدف للإسهام في كبح جماح انتشار فيروس كورونا، وأن هذا الإجراء سيخضع لإعادة التقييم المستمر.

وأوضح وزير الأوقاف المصري أن الجميع يعلم أن الأماكن الأكثر ازدحامًا أكثر عرضة لانتشار هذا الفيروس وفق ما تؤكده تقارير منظمة الصحة العالمية، ومن ثم كان قرار المملكة لتخفيف حدة الزحام لمنع انتشار الوباء.

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