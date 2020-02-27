شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن: تعليق العمرة لضمان سلامة الجميع والان نبدء بالتفاصيل

قالت الحكومة الأردنية اليوم، إنها تتفهم قرار المملكة بتعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتًا، في إطار استكمال الجهود لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية حسام الحياري، أن هذا القرار جاء لتحقيق المصلحة العامة وضمان سلامة الجميع.

وأوضح أن المعتمرين الأردنيين الذين تأثروا بالقرار ولم يتمكنوا من الذهاب للعمرة، فالوزارة تنتظر قرار سلطات المملكة بهذا الخصوص، وسيتم الإعلان عن أي مستجد في حينه.