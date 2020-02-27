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من هي إلهام شيخي أول ضحية رياضية لفيروس كورونا ؟
أُصيبت به قبل 10 أيام
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وسائل الإعلام الإيرانية، يوم أمس الخميس، خبر وفاة إلهام شيخي، لاعبة كرة القدم للصالات النسائية، وذلك إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي تفشى في إيران، هذا الخبر الذي زاد من الرعب الإيراني وخاصة مع فشل البلد في التصدي له.
وبحسب ما قاله كريم بهرامي، رئيس فريق كرة القدم في محافظة قم، فإن إلهام شيخي البالغة من العمر 22 عامًا، وعضو منتخب قم للصالات النسائية، رحلت أول أمس الأربعاء
وأوضح أن الشيخي دخلت إلى المستشفى قبل 10 أيام، إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لتلفظ أنفاسها الأخيرة أول أمس، وتصبح أول رياضية إيرانية تلقى حتفها بسبب الفيروس القاتل.
وما أن أعلنت السلطات الإيرانية الخبر إلا وتصدر اسم إلهام شيخي قائمة بحث السعوديين على موقع الدوينات القصيرة تويتر، للبحث عن معلومات عن اللاعبة الراحلة.
ولكن من هي إلهام شيخي؟
- أول لاعبة كرة قدم إيرانية.
- وُلدت عام 1998، وتبلغ من العمر 22 عامًا.
- تقطن في قُم، إحدى مدن إيران.
- شاركت في منتخب كرة الصالات النسائية، ولعبت في صفوف نادي سباهان أصفهان الإيراني.
- كانت عضوا سابقًا في المنتخب النسوي لكرة القدم الإيرانية.
- دخلت المستشفى قبل 10 أيام ورحلت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا.
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