محمد بن مسعود - الدمام - كلها مرتبطة بالسفر إلى إيران أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأوضحت الوزارة أن المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (6) حالات وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. ‏فيروس كورونا الجديد سلطنة عمان 27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 11:57 PM كلها مرتبطة بالسفر إلى إيران Advertisements عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا 2019 (COVID-19) مرتبطة بالسفر إلى إيران. وأوضحت الوزارة أن المريض يخضع للحجر المنزلي وهو في حالة مستقرة، ليصبح عدد الحالات المسجلة في السلطنة (6) حالات وجميع الحالات في حالة صحية مستقرة ولا توجد أي وفيات. ‏ الكلمات المفتاحية ، عُمان تسجل الحالة السادسة بفيروس كورونا المستجد ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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